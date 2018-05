Innocenté par la justice suisse, Michel Platini veut sa revanche

Michel Platini nous a accordé samedi 26 mai une interview exclusive. Il est revenu sur l'affaire de corruption à la Fifa. En effet, la justice suisse l'a mis hors de cause "en l'état". Lors de l'entretien, Michel Platini a déclaré qu'il est "soulagé" par la décision judiciaire rendue. L'ancien Ballon d'or s'est également dit déterminé à revenir rapidement dans le monde du football.



