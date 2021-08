JO de Tokyo : l'appel à l'aide inattendu d'une médaillée d'or à la SNCF

Un avis de recherche plutôt inattendu. Titrée en slalom C1 (canoë) à Tokyo, d'où elle a aussi ramené le bronze en slalom K1 (kayak), après l'argent en slalom K1 à Londres en 2012 et à Rio en 2016, la quadruple médaillée olympique Jessica Fox a interpellé la SNCF sur Twitter, mercredi 4 août. La plus Française des Australiennes, née à Marseille, a raconté dans un post que sa mère, l'ancienne kayakiste française Myriam Fox-Jérusalmi, bronzée à Atlanta en 1996 en kayak et octuple championne du monde, avait égaré ses bouquets et ses mascottes en peluche offerts sur les podiums des Jeux de Tokyo.