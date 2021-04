Insultes racistes lors d’un match de foot en Espagne : les joueurs de Valence quittent le terrain

"On ne doute pas de l'honnêteté de tous les membres de notre effectif, qui sont de fervents défenseurs de la lutte contre le racisme", a pour sa part assuré le club de Cadix, ajoutant que "tous les auteurs de ce genre de délits, qu'ils soient de notre équipe ou non, doivent payer pour cela".

"Diakhaby nous a dit qu'il y a eu une insulte raciste donc on est rentrés (aux vestiaires). On nous a dit que l'on devait rejouer parce que sinon on allait perdre les trois points, voire plus. C'est Diakhaby qui nous a demandé de jouer, sinon on ne l'aurait pas fait. (...) Lui nous a dit qu'il ne voulait pas rejouer. Diakhaby est effondré. Ça a été une insulte très laide que je ne vais pas répéter", a par ailleurs déclaré l'arrière gauche valencien Gaya au micro de Movistar au coup de sifflet final.

L'entraîneur de Cadix, Alvaro Cervera, a affirmé en conférence de presse d'après-match que "Cala a dit qu'à aucun moment il n'a insulté le joueur. Je dois croire mon joueur. (...) Il ne m'a pas dit qu'il ne lui avait rien dit, il m'a dit qu'il ne l'avait pas insulté".

"Je connais bien Diakhaby... il n'aurait pas abandonné le match sans raison", a réagi sur Twitter Eliaquim Mangala, le milieu de terrain et ex-international français de Valence, actuellement blessé.