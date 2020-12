Boris Diaw : "Arbitrer un match avec Tony Parker, ça pourrait être rigolo"

Comme lors de chaque édition, l'opération est parrainée par un sportif de haut niveau. Après l'ancien rugbyman et capitaine du XV de France Frédéric Michalak en 2018 puis le footballeur champion du monde et d'Europe Robert Pirès l'an dernier, Boris Diaw a enfilé le costume d'ambassadeur. LCI a parlé d'arbitrage, en tête-à-tête, avec l'ancien capitaine de l'équipe de France de basket (247 sélections entre 2002 et 2018), l'une des voix respectées et écoutées du sport, alors que les actions de sensibilisation ne font que commencer dans les clubs et structures avec le déconfinement progressif du sport .

"On n'a pas le même maillot mais on a la même passion". Le slogan, diffusé de longues années par la Fédération française de football (FFF), est resté dans la mémoire. Depuis 2002, les Journées nationales de l'arbitrage, organisées par le groupe La Poste en partenariat avec les Fédérations et les Ligues professionnelles de football, de rugby, de handball et de basket-ball, doivent permettre "de sensibiliser le grand public à l'importance des arbitres et susciter des vocations".

Dans mon sport, le basket, pas forcément. Les mauvais comportements relèvent de cas individuels, mais je ne trouve pas qu'il y ait de la défiance. Il y a des saisons ou des moments, où les joueurs se plaignent plus que d'habitude. Après les choses sont souvent réglées par les directives qui sont données aux arbitres. J'ai vu ça notamment aux États-Unis, où la directive était de sanctionner dès quelqu'un venait se plaindre. D'une saison à l'autre, les arbitres ont fait pleuvoir les fautes techniques. Je dirai finalement qu'il y a un respect mutuel. Parfois, les joueurs vont avoir tendance à plus respecter les anciens arbitres qu'ils connaissent bien, qui sont parfois là depuis 25 ans. Mais les arbitres font la même chose en fonction des joueurs.

Au cours de votre longue carrière, vous avez évolué en NBA aux États-Unis et en Pro A (devenue Jeep Élite) en France. Avez-vous remarqué des différences dans le rapport des joueurs à l'arbitre ?

Déjà, c'est beaucoup plus professionnalisé. Aux États-Unis, les arbitres exercent à plein temps. Ils n'ont pas un autre job à côté. La plus grosse différence reste dans la communication. Je trouvais qu'il était souvent plus simple, plus facile de communiquer avec les arbitres, qui étaient souvent en demande. Ils venaient vers les joueurs, prenaient le temps d'expliquer. J'imagine que c'est un des axes de travail là-bas. Ça doit faire partie intégrante de leur formation. Après c'est aussi une question de personnalité. Il y a des arbitres qui sont plus au moins ouverts à la discussion, comme les joueurs et les entraîneurs.

On voit aussi plus de gestes de complicité entre les joueurs et les arbitres...

Ça dépend de la manière dont tu abordes l'arbitre. Si tu communiques calmement, si tu parles de manière normale, normalement il est prêt à discuter. Si tu y vas en criant et en te plaignant comme un chien fou, forcément ça crée une tension et un climat, qui font qu'il peut ne pas avoir envie de continuer la discussion. Il y a aussi des arbitres qu'on affectionne plus particulièrement, soit parce qu'on apprécie une personnalité, soit parce qu'on se sent plus proche de son jugement sportif. Moi, je peux penser qu'untel est bon, alors que peut-être mon coéquipier va penser le contraire. C'est un ressenti très personnel. Il y a des différences de niveau entre les joueurs, tout comme il y en a entre les arbitres.