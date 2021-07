Italie-Angleterre : Leonardo Bonucci, tout un symbole

Il était là, le 1er juillet 2012, lorsque Juan Mata scellait le titre européen de l'Espagne, terrassant l'Italie (4-0) dans une finale à sens unique. Il était là, ce dimanche, à la 67e minute, sur le corner mal dégagé par la défense anglaise, pour pousser au fond la tête de Marco Verratti détournée sur son poteau par Jordan Pickford.

À 34 ans, son but égalisateur a fait de lui le buteur le plus âgé de l'histoire de l'Euro. Il a surtout permis à son équipe de revenir au score. Derrière, il a transformé son tir au but. Lui et son compère de toujours, Giorgio Chiellini, étaient les derniers acteurs de cette finale de 2012 dans l'équipe italienne. Dans cet Euro, la vieille garde de la Juventus a servi de témoin à la nouvelle jeunesse triomphante biberonnée par Roberto Mancini. Fort de son expérience, Bonucci est allé chercher le plus beau trophée de sa carrière.