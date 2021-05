"J'ai dit que je ne voulais pas" : le témoignage d'une plaignante contre le jockey Pierre-Charles Boudot, accusé de viol

Le récit est accablant. C'est la gorge nouée qu'une des deux jeunes femmes qui accusent Pierre-Charles Boudot de viol a accepté de livrer son témoignage à France 3. Dans cette séquence, diffusée dimanche 17 mai, elle revient sur les faits qui se seraient produits dans la nuit du 17 au 18 février. Et elle raconte comment la star hippique l'aurait violée dans sa chambre d'hôtel de Cagnes-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes.

D'après son récit devant la caméra de Stade 2, les faits se sont produits en marge d'une réunion hippique. La jeune femme, majeure et "exerçant la profession de cavalière d'entraînement", selon le communiqué diffusé par le parquet de Senlis, décide de se rendre à une soirée organisée par les employés des écuries. La fête se déroule dans l'appartement d'une "connaissance" de la jeune cavalière d'entrainement, "qui logeait au-dessus des écuries". Alors que la soirée se déroule bien, et que tout le monde est "alcoolisé", le cavalier-vedette devient peu à peu "très, très oppressant". Celui qui est considéré comme le meilleur jockey de plat français commence à "mettre ses mains sous [ma] robe" de la plaignante. À lui "toucher [les] fesses". "Je me suis dite qu'il allait comprendre. Qu'à un moment donné, à force de le repousser, il n'allait pas continuer", raconte-t-elle auprès de nos confrères.

Ce n'est que vers 3h du matin que les employés des écuries décident de rentrer à l'hôtel. La jeune femme se met alors au lit. C'est avec précision qu'elle revient sur ce moment. Comment elle a mis "un tee-shirt" et s'est "retournée sur [son] côté droit pour dormir", " tout à fait normalement". "Et là il est arrivé." Visage flouté, on devine la peine qui traverse son visage lorsqu'elle revient sur la manière dont le jockey-vedette de 28 ans se serait "mis au-dessus" d'elle. "J'ai dit à plusieurs reprises que je ne voulais pas", assure-t-elle devant la caméra. Avant de lâcher, dans un sanglot : "Mais il a fait ce qu'il avait à faire."