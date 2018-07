VIDÉO - J'ai testé pour vous l'hélico (et j'ai découvert Paris autrement)

Après un départ depuis l'héliport de Paris et un premier survol impressionnant du Château de Versailles, nous faisons une escale d'une heure à Saint-Cyr-l'École - une pause obligatoire selon la réglementation du bruit des hélicoptères. La législation est en effet très exigeante à ce sujet, comme le rappelle la loi du 31 décembre 1992 relative au bruit, qui entend limiter le trafic aérien et les nuisances sonores dans les zones fortement peuplées.





Pendant cette pause, nous avons la possibilité d'échanger avec le pilote et de manier un "démonstrateur de vol", ou nous tentons, tant bien que mal, de stabiliser une bille au centre d'un plateau. Manifestement, n'est pas Maverick qui veut... Puis c'est reparti direction Paris. Pour le trajet du retour, qui dure une dizaine de minutes, nous survolons notamment la Seine et contemplons les 37 ponts de la capitale - grandiose ! Même si vous êtes Parisien, c'est vraiment l'occasion de découvrir votre ville autrement !





Et si, comme nous, vous avez une appréhension, soyez sans crainte : passées les premières minutes de vol, vous saurez savourer la vue et les sensations fortes ressenties. Votre courage sera d'ailleurs salué, puisqu'une fois retrouvé la terre ferme, vous recevrez votre certificat de baptême de l'air. Personnellement à LCI, on était pas peu fier !