"Je veux que Dieu m'aide" : ruiné, l'ex-joueur d'Arsenal Emmanuel Eboué risque de devenir SDF

Une véritable descente aux enfers. Il y a 11 ans, Emmanuel Eboué connaissait la gloire en disputant deux finales la même année (en 2006, celle de la Ligue des Champions avec son club d'Arsenal, perdue 2-1, contre le FC Barcelone et de la Coupe d'Afrique des Nations, contre l'Egypte, 0-0, 4 tab à 2). Le sommet de sa carrière sportive. A l'époque, l'Ivoirien possédait un manoir et conduisait de luxueuses voitures. Une époque tristement révolue. Et pour cause. L'ancien latéral droit de Galatassaray effectue désormais ses trajets en bus et esquive les huissiers qui menacent de lui saisir ses derniers biens.





"Je ne sais pas quand la police viendra" a confié Eboué au cours d'un entretien fleuve accordé au Mirror. Angoissé par cette éventualité, le natif d'Abidjan reconnait qu'il dort souvent chez des amis. Sur un matelas, à même le sol. Et Emmanuel Eboué a aussi envisagé de finir encore plus bas.