Elle a la fraîcheur de ses 16 ans et la spontanéité de son sport. C’est toute essoufflée et hilare que Julia Pereira de Sousa Mabileau nous a accordé une interview, quelques heures après avoir décroché à la surprise générale une médaille d’argent en snowboard-cross, cette discipline qui – après Pierre Vaultier – sourit aux Français.





La rideuse d’Isola n’en revient toujours pas : "Juste après avoir décroché ma médaille, j’étais pas vraiment bien, j’étais dans les nuages et tout, là, la douche est prise, je me suis changée, je commence à redescendre et à réaliser ce qu’il s’est passé et… ouais putain, j’ai une médaille d’argent aux Jeux olympiques, quoi !"