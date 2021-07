JO de Tokyo : Claire Bové et Laura Tarantola décrochent l'argent en aviron, 9e médaille de la France

À l'issue d'une course particulièrement serrée, les Françaises n'ont été devancées que par les Italiennes Valentina Rodini et Federica Cesarini, devançant les Néerlandaises Marieke Kaijser et Ilse Paulis, vice-championnes du monde, qui ont fait l'essentiel de la course en tête. Au micro de France Télévisions, Laura Tarantola a confié après la course : "Quand on passe la ligne, on ne sait pas vraiment combien on est. Et quand je vois le panneau (des résultats), je me dis 'c'est pas vrai ils ont dû se tromper'. C'était un grand rêve pour nous".