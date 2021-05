Une écrasante majorité de Japonais s'oppose à la tenue des JO de Tokyo cet été

Si les Jeux ont lieu, 59% des sondés déclarent ne pas vouloir de public, tandis que 33% sont favorables à une réduction du nombre de spectateurs. Seulement 3% souhaitent voir les Jeux se dérouler avec la totalité du public dans les stades.

Ces dernières semaines, plusieurs sondages montrent qu'une part grandissante de Japonais s'oppose à la tenue des JO. C'est notamment le cas de Sumiko Usui, 74 ans. "J'ai le sentiment que le gouvernement et les autorités de Tokyo essaient un peu de faire passer les Jeux en force, ce qui semble un peu risqué. Je me demande si on peut continuer comme ça. Je pense que nous devrions nous arrêter et réfléchir à nouveau."

Les organisateurs de l'événement, qui doit avoir lieu du 23 juillet au 9 août, ne cessent de répéter que des mesures antivirus très strictes, y compris des tests réguliers sur les sportifs et l'interdiction de spectateurs venus de l'étranger, permettront aux JO de se tenir "en toute sécurité".