JO d'hiver de Pyeongchang : le skieur français Mathieu Faivre renvoyé en France "pour raison  disciplinaire"

Le skieur français Mathieu Faivre, 7e du slalom géant olympique dimanche, a été prié de quitter les JO de Pyeongchang et de rentrer en France "pour raison disciplinaire", a indiqué lundi 19 février l'encadrement tricolore. "Mathieu va rentrer en France pour raison disciplinaire car il a tenu après la course des propos qui ne sont pas dans l'esprit de l'équipe et il n'est pas retenu pour l'épreuve par équipe" prévue samedi 24 février, a déclaré David Chastan, directeur des équipes de France messieurs, confirmant une information du site SkiChrono.