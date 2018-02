Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang : dernière ligne droite avant la cérémonie d'ouverture

Les températures sont plutôt positives ce 8 février 2018, ce qui a notamment ravi les skieurs acrobatiques selon l'envoyé spécial Didier Piereschi. Les supporteurs français sont attendus demain pour l'ouverture officielle des Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang 2018. Par ailleurs, des kits grands froids leur seront distribués de sorte que cette cérémonie reste un bon souvenir pour tous. Martin Fourcade, biathlète français, va être le porte-drapeau de la délégation française aux JO. Il est impatient de représenter son pays et d'en découdre également avec les autres participants.



