La grâce, la vitesse et la précision sont des qualités nécessaires pour briller aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Quelles sont nos chances de médailles ? Et qui sont les principaux espoirs de podium ? Notre équipe s'est lancée dans l'exercice délicat des pronostics des JO d'hiver 2018, qui commenceront officiellement le vendredi 9 février 2018.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/02/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 février 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.