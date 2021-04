JO de Tokyo : à J-100, la France présente ses candidats pour être porte-drapeau

Une femme et un homme sous le drapeau bleu-blanc-rouge. À 100 jours du début des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), reportés d'un an à cause du Covid et sur lesquels pèsent encore les inquiétudes sanitaires, la France prospecte des porte-drapeaux. Pour la première fois, deux binômes femme/homme mèneront les délégations tricolores pour les Jeux olympiques et paralympiques. Actée par le Comité international olympique (CIO), cette évolution se veut en faveur de la parité et de l'égalité. Au Japon, l'équipe de France olympique aura deux capitaines. Tout comme son homologue paralympique.

"C'est très symbolique et en même temps, ça correspond à une démonstration de l'égale importance dans le contexte olympique et dans le contexte sportif de manière générale", s'est félicité Denis Masseglia, président du CNOSF, auprès de RTL. En 2016, Teddy Riner, double champion olympique de judo, et Michaël Jérémiasz, ancien numéro 1 mondial de tennis fauteuil, avaient eu l'honneur de porter haut les couleurs françaises dans le ciel de Rio. En attendant de connaître les noms de celles et ceux qui leur succéderont, les 19 candidates et candidats à cette fonction honorifique ont été dévoilés ce mercredi 14 avril.