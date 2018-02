VIDÉO - JO d'hiver : que s'est-il passé avec la robe de Gabriella Papadakis ?

Paradoxe : la robe au tour de cou si fragile est la plus chère jamais portée par Gabriella Papadakis. Elle est composée d'un top, retenu par un tour de cou et deux fines bretelles, et d'une jupe aux franges vertes et dorées abondemment strassés. Un ensemble qui a demandé une douzaine d'heures de travail pour la confection et la peinture des franges, plus une vingtaine d'heures rien que pour poser les strass. Ce qui a fait grimper en flèche son prix, autour de 2.800 euros. A titre de comparaison, la longue robe bleue aérienne, largement échancrée dans le dos, qu'elle portera mardi pour la danse libre ne coûte que 400 euros. Il s'agit d'une "forme très simple qui demande d'être parfaitement ajustée", selon Sophie Thomas, la couturière qui habille les couples de danseurs de l'équipe de France depuis six ans .