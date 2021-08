JO de Tokyo : champion olympique du 400 m haies, le Norvégien Karsten Warholm pulvérise le record du monde

"C'est fou, un moment vraiment très spécial, cela va être la plus grande chose que j'ai jamais réalisée", a-t-il réagi au micro de France Télévisions après sa course, en ayant une pensée pour son dauphin, l'Américain Rai Benjamin. Car le néo-médaillé d'argent a réalisé un chrono qui aurait dû lui permettre de monter sur la plus haute marche du podium. Arrivé en 46"17, il a battu de plus d'une demi-seconde le précédent record du monde, pulvérisé devant ses yeux par Warholm.