JO de Tokyo : l'or pour Boucheron et Androdias en aviron malgré leur "plus mauvaise course"

Ils avaient imaginé une toute autre course. Au lendemain de l'or de la judoka Clarisse Agbégnénou, les rameurs Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont enchaîné, mercredi 28 juillet, avec le titre olympique de deux de couple, dans le bassin de Tokyo. Au beau milieu de la nuit en France, le duo, déjà champion du monde 2018 et d'Europe (2018 et 2021), s'est arraché pour devancer les Pays-Bas et la Chine, en tête à mi-course, malgré leur "plus mauvaise" course de ces Jeux.

Cette médaille d'or leur permet de rejoindre Jérémie Azou et Pierre Houin, titrés en deux de couple poids légers à Rio en 2016, et de mettre fin à une disette pour le deux de couple qui durait depuis 2004 et le sacre de Sébastien Vieilledent et Adrien Hardy à Athènes. Ils offrent, par ailleurs, à la France son troisième titre et sa huitième médaille dans cette quinzaine.