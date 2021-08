JO de Tokyo : les cavaliers bleus médaillés de bronze du concours complet

"Ce n'était pas acquis d'avance, mais les gars ont très très bien monté", a salué Thierry Touzaint, le sélectionneur national du concours complet, au micro de France 2. "On avait très bien étudié le parcours de cross, on l'a fait cinq fois sous la chaleur. On avait vraiment millimétré tous les détails. Ils ont été extraordinaires, je suis très fier d'eux. Ce ne sont pas mes premiers JO, mais les médailles on y prend goût. Les médailles olympiques ont une saveur particulière. Vraiment, c'est extraordinaire."

"Cette médaille à une vraie saveur", a acquiescé Christopher Six (6e, avec 31,20 points), bien placé pour essayer de décrocher une autre médaille en individuel (13h45). "On n'était que trois, on n'avait pas le droit à l'erreur. C'était chaud, mais on a quand même réussi." " C'est Walt Disney ce que je suis en train de vivre ! C'est une chance inouïe. Je n'avais pas prévu de venir, mais comme j'ai été invité par Thierry Touzaint (le sélectionneur, ndlr), je suis venu", a savouré Karim Laghouag, seul rescapé de l'équipe sacrée à Rio. Avec ce bronze par équipes, la France s'assure son deuxième podium consécutif en concours complet par équipes et sa quatrième médaille, après sa 3e place en 1960 à Rome et l'or en 2004 à Athènes et en 2016 à Rio.