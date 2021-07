JO de Tokyo : l'argent triste de Madeleine Malonga

Son rêve olympique s'est brisé en une minute. À Tokyo, Madeleine Malonga avait fait de l'or un objectif à atteindre. "Les JO sont au cœur de ma vie. Tout s'articule autour de ce projet", avait-elle affirmé, avant ses premiers Jeux. Parvenue à se hisser en finale de la catégorie des -78 kg, la numéro 1 mondiale n'a pu concrétiser son projet, jeudi 29 juillet. Elle a été battue sur ippon par immobilisation par la Japonaise Shori Hamada, qu'elle avait renversée lors des Mondiaux 2019, déjà au Nippon Budokan de Tokyo. Frustrant pour la vice-championne du monde, qui avait déjà perdu son titre mondial à Budapest début juin.

"Je suis déçue, vraiment, je suis déçue. Je réaliserai peut-être que c'est une belle médaille. Je voulais tellement gagner. Ce sont de longues années de travail et cela ne se représente peut-être qu'une seule fois aux Jeux", a-t-elle réagi, inconsolable, au micro de France 2. "Je pense avoir bien défendu au début, après je ne sais pas... J'ai bougé et puis j'ai lâché la jambe, en pensant pouvoir me relever, et au final voilà..." Incapable de se sortir de la prise au sol de son adversaire, un domaine dans lequel la Japonaise excelle, Malonga a vu ses ambitions s'envoler, au fur et à mesure, que les secondes défilées sur le chrono.