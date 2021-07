JO de Tokyo : Teddy Riner chute de l'Olympe, pas de triplé en or

Il est tombé de haut au pays du judo. Titré à Londres en 2016 et à Rio, quatre ans plus tard, Teddy Riner ne se coiffera pas d'une troisième couronne olympique. Un exploit seulement réussi par le Japonais Tadahiro Nomura, médaillé d'or en 1996, 2000 et 2004 chez les moins de 60 kg. Dans la mythique salle du Nippon Budokan, le temple de son sport, le judoka le plus titré de l'histoire a été battu par le Russe Tamerlan Bashaev, vendredi 30 juillet, en quarts de finale des JO de Tokyo. Dans un combat qu'il semblait maîtriser face au numéro 1 mondial, "Big Tedd" a été contré au golden score sur waza-ari.

Une énorme désillusion pour le leader de l'équipe de France de judo. Pestant contre la décision des arbitres, le pensionnaire du PSG judo a quitté le tatami, déçu et contrarié de voir son rêve de triplé olympique s'envoler si tôt. Car, avant son élimination précoce, il paraissait bien en place dans cette journée. Il avait débuté son tournoi par une victoire rapide par ippon contre l'Autrichien Stephan Hegyi, battu en à peine plus de deux minutes. Au tour suivant, plus gêné par l'Israélien Or Sasson, sa victime en demi-finale des JO de Rio, il avait pris son mal en patience pour s'imposer grâce à un waza-ari.