JO de Tokyo : Romane Dicko et Teddy Riner, du bronze pour consoler les Bleus

Au Nippon Budokan, c'est Romane Dicko, la première, qui est allée chercher la médaille chez les +78 kg. Opposée à Kayra Sayit, championne d'Europe en titre, qui combattait pour la France avant de prendre la nationalité turque après son mariage en 2015, elle n'a pas dans la demi-mesure. La pensionnaire du PSG judo a forcé son destin olympique pour ses premiers Jeux. Remobilisée après sa défaite en demies, l'étoile montante des tatamis français a renversé son adversaire sur un ippon par immobilisation en un peu plus d'une minute. "Ce sont des larmes de joie, un peu de tristesse (après avoir raté la finale), mais on ne crache pas sur une médaille olympique", a assuré la jeune judokate de 21 ans au micro de France 2.

Ce n'est pas le métal qu'ils étaient venus chercher. Ni l'un ni l'autre. Romane Dicko et, surtout, Teddy Riner se consoleront avec le bronze. Une médaille de la même couleur mais les deux têtes d'affiche du judo tricolore, vendredi 30 juillet, ont connu des parcours différents. La double championne d'Europe en 2018 et 2020 a été battue en demi-finales sur waza-ari par la Cubaine Idalys Ortiz, championne olympique en 2012, en argent à Rio et en bronze à Pékin. Le double champion olympique, tombé contre le Russe Tamerlan Bashaev dès les quarts de finale, a lui été obligé de passer par les repêchages des +100 kg.

Une victoire qui a peut-être inspiré Teddy Riner. Revanchard après son élimination précoce, lui qui visait un troisième titre olympique à Tokyo, après ses sacres à Londres en 2012 et Rio en 2016, le décuple champion du monde n'a pas perdu le podium de vue. Dans la catégorie reine des +100 kg, le judoka le plus titré de l'histoire a décroché le bronze, comme à Pékin en 2008, en dominant le Japonais Hisayoshi Harasawa, sa victime en finale des Jeux de Rio en 2016.

Sevrée de médailles, après plusieurs désillusions au cours de la nuit puis dans la matinée, la France retrouve le sourire. Les bronzes de Romane Dicko et de Teddy Riner, les 6e et 7e médailles du judo à Tokyo, après l'or de Clarisse Agbégnénou, les argents de Sarah-Léonie Cysique, Amandine Buchard et Madeleine Malonga et le bronze de Luka Mkheidze, portent à 13 le bilan de la délégation tricolore. Un bilan que le judo peut encore améliorer samedi avec la compétition par équipes.