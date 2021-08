JO de Tokyo : la réclamation de Lecointre et Retornaz rejetée, les voileuses restent en bronze

Du bronze, à défaut d'argent. Deuxièmes avant l'ultime régate olympique de 470, Camille Lecointre et Aloïse Retornaz ont finalement rétrogradé d'une place sur le podium, à l'issue de la course à la médaille, mercredi 4 août. Une place que le duo tricolore a contesté, suspectant les Britanniques, titrées dans la catégorie, d'avoir volontairement laissé passer les Polonaises, sur une dernière manœuvre à la bouée, pour empêcher les Bleues de conserver l'argent. Après de longues minutes de délibérations avec le jury de course, leur réclamation pour récupérer le médaille de la Pologne n'a toutefois pas abouti.

"On a eu le sentiment d'avoir été un petit peu lésées par les Anglaises. On avait un doute, on avait l'impression que ça s'était fait contre nous. Le jury s'est réuni et a pris la décision de laisser le classement tel qu'il était. Ça ne joue pas en notre faveur. On a tout donné, ce qu'on a donné nous apporte le bronze. On en est quand même hyper contentes", a réagi Aloïse Retornaz au micro de France 2.