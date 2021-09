Jeux Paralympiques : avec 54 médailles, la France termine 14e nation

C'est déjà la fin. Après douze jours d'épreuves et deux nouvelles médailles gagnées sur le gong en badminton, la France a terminé dimanche ses Jeux Paralympiques 2021. En tout, la délégation tricolore est montée sur le podium à 54 reprises, dont 11 fois sur la plus haute marche.

Ce dimanche, le Comité paralympique et sportif français (CPSF) a annoncé que l'objectif sera de 60 médailles pour la France aux Jeux paralympiques de Paris-2024. "On a tous très hâte d'être dans trois ans à Paris, ça va être compliqué de continuer à dire qu'on ambitionne 35 médailles. On va sans doute fixer un cap autour des 60", a confié le chef de mission de la délégation française et directeur des sports du CPSF Jean Minier. "Il faudrait faire beaucoup plus de médailles d'or pour être présent au classement des nations car tout se joue sur l'or", a-t-il toutefois prévenu. "C'est peut-être là-dessus qu'on a le plus à progresser dans l'objectif de Paris", a confirmé Damien Seguin, encadrant de la délégation française, l'objectif étant de rentrer dans le top 10.