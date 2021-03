Le jeu à succès Fortnite s'offre la star du PSG Neymar

Quand il n'est pas sur les terrains de football, Neymar passe le plus clair de son temps derrière les écrans. Grand fan de jeux vidéo, en témoignent ses parties endiablées sur le FPS Counter-Strike, "CS" pour les connaisseurs, qu'il diffuse en direct sur la plateforme Twitch, le Brésilien va bientôt débarquer sur Fortnite. Après avoir "recruté" le rappeur Travis Scott puis la superstar du MMA Conor McGregor, le célèbre jeu vidéo aux 350 millions d'utilisateurs s'est attaché les services de l'attaquant du PSG. Avec cette acquisition, son éditeur, Epic Games, souhaite enrichir l'univers de son jeu vidéo au-delà de la battle royale.

Pour lancer le chapitre 2 de la saison 6 du jeu à succès - mise à jour avec de nouveaux univers, équipements et modes de jeux -, Epic Games va donner la possibilité à ses 350 millions d'utilisateurs de "débloquer" l'avatar de Neymar et d'incarner le numéro 10 brésilien dans le jeu. "De la même manière que dans Fortnite, vous pouvez jouer en tant que Batman, Deadpool, Iron Man ou certains héros emblématiques des films, des livres et de la télévision, vous pourrez désormais jouer avec l'un des plus grands joueurs de football du monde", explique à l'AFP Nate Nanzer, responsable des partenariats mondiaux d'Epic Games.