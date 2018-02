JO 2018 : au petit jeu de la distribution de préservatifs, Pyeongchang est médaille d'or

L'ambiance promet d'être bonne en Corée du Sud. Avant même que les compétitions ne débutent, un premier record est d'ores et déjà annoncé aux jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, qui s'ouvrent le 9 février prochain : celui du plus grand nombre de préservatifs distribués. Au total, 110.000 préservatifs vont être distribués au cours de la quinzaine, soit 10.000 de plus qu'à Vancouver en 2010 ou à Sotchi en 2014.





Cela équivaut à une moyenne de 37,6 par sportif, puisque 2.925 participants sont engagés. Mais les athlètes ne seront pas les seuls à pouvoir se servir.