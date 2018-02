JO d'hiver : le slalom géant dames reporté à son tour à cause du vent, le programme du ski alpin chamboulé

"Je suis un peu surprise que la course soit annulée. On nous avait que quoiqu'il arrivait ce géant olympique allait se faire. Je pense qu'on nous a aussi bien mis en condition. J'étais vraiment dedans. Peu importe le vent qu'il pouvait y avoir dehors, j'étais prête", a réagi Tessa Worley. Maintenant, la décision a été rapidement prise. On va pouvoir faire en sorte de récupérer avant de retourner au mastic demain ou après-demain quand les conditions seront favorables. Je pense que c'est une bonne décision, je suis prête à faire ma course quand il le faut."