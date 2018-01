Pyeongchang 2018 : le calendrier complet (et les heures françaises) des épreuves des JO d'hiver

Pour suivre les exploits tricolores à Pyeongchang, il faudra veiller très tard ou vous lever très tôt. Du 9 au 25 février, la petite ville de montagne de Corée du Sud accueille la cérémonie d'ouverture, de clôture et la majorité des épreuves des 15 disciplines représentées aux Jeux d'hiver (ski alpin, saut à ski, biathlon, bobsleigh, luge, skeleton, hockey sur glace, patinage artistique, patinage de vitesse, short-track, ski de fond, combiné nordique, snowboard, ski acrobatique et curling).





Au total, France Télévisions assurera à la télévision 200 heures de direct, repartis sur France 2, France 3, France 4. Les chaînes du groupe audiovisuel public prendront l'antenne à partir de 2h du matin jusqu'à 15h30 pour suivre les épreuves, en raison du décalage horaire de huit heures entre la France et la Corée du Sud. Ainsi, si le biathlon, avec Martin Fourcade, se déroulera en fin de matinée, il faudra se réveiller au bout milieu de la nuit pour suivre Tessa Worley et Alexis Pinturault en ski alpin. De même, pour les épreuves de snowboard, de ski freestyle et de patinage artistique avec le couple Papadakis-Cizeron.