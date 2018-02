JO 2018 - Patinage artistique : Vanessa James et Morgan Ciprès, le couple français qui pourrait créer la surprise

"On a reçu un mail sur le bilan de notre saison et les objectifs de la suivante, et c'était exactement la même chose, s'est souvenu la patineuse, auprès de l'AFP. Je me suis dit: 'Ce n'est pas possible'. Si c'est pour être quatrièmes, cinquièmes ou huitièmes, ça ne sert à rien, nos vies seront pareilles si on arrête parce qu'on n'a pas de récompense." "J'ai dit à Vanessa : 'Ça ne m'intéresse plus, je ne patine pas pour être quatrième'. C'est tellement de sacrifices, d'heures d'entraînement, de souffrance physique aussi... Le plaisir, on l'a quand on réussit mais pour que tout aille bien, il y a une grosse partie de souffrance", a précisé pour sa part, Morgan Ciprès.





Dans un dernier sursaut, ils décident de s'exiler en Floride avec le médaillé de bronze aux mondiaux de 2002, John Zimmerman. Ce dernier leur indique qu'ils seront, tous deux, sa "priorité". Un discours qui a plu à nos patineurs français. Sous le soleil floridien, le couple travaille avec une équipe qui leur est dédiée : trois entraîneurs, Jeremy Barrett et Silvia Fontana en plus de Zimmerman, un chorégraphe et préparateur mental pour elle.