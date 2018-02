JO d'hiver 2018 : Pyeongchang, le berceau du ski en Corée du Sud

Au revoir Sotchi, bienvenue à Pyeongchang. La Corée du Sud accueille les meilleurs athlètes du monde pour la deuxième fois après les JO d'été de Séoul en 1988. Après une décennie de travail acharné, et deux échecs pour les raouts de 2010 et 2014, la province de Gangwon et sa région montagneuse vont se transformer en un lieu de festival planétaire du 9 au 25 février. Pour la première fois depuis 1994 et Lillehammer, après avoir fait la part belle aux grandes métropoles (Nagano, Salt Lake City, Turin, Vancouver et Sotchi), ces Jeux olympiques marquent le retour de la compétition hivernale dans une petite ville de montagne de près de 10.000 âmes.





Ancien lieu de villégiature pour les passionnés de sports d'hiver, la ville - réputée pour la pureté et la beauté de ses paysages, son festival culturel Hyoseok et ses grands terrains de pâture - est située à seulement 180 kilomètres de la capitale Séoul et 80 bornes au sud de la zone démilitarisée, le no-man's-land qui divise la péninsule coréenne entre Nord et Sud. La ville-hôte des Jeux d'hiver 2018 est perchée à 700 mètres d'altitude au coeur de la chaîne des monts Taenaek, connue pour être le berceau du ski en Corée du Sud.