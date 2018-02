JO d'hiver de Pyeongchang : à quoi ressemblera la cérémonie d'ouverture ?

Ce sera l'image marquante de cette cérémonie : le défilé commun des délégations sud et nord-coréennes. Fruit de longues discussions entre les deux capitales Séoul et Pyongyang, cette communion va faire office de premier temps fort de ces Jeux. Les athlètes vont entrer ensemble dans le stade olympique de Pyeongchang, sous une bannière unique et les notes du titre "Arirang", inscrit depuis 2012 au patrimoine culturel immatériel de l'Humanité. Ce chant traditionnel existe sous diverses versions, aussi bien en Corée du Sud qu'en Corée du Nord.