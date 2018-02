JO d'hiver : le Japonais Kei Saito, premier cas de dopage des Jeux

De son côté, Kei Saito dément s'être dopé. "Je veux me battre pour prouver mon innocence, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je suis extrêmement surpris (...) je n'ai jamais pris de produits dopants et n'ai donc jamais eu l'intention de les cacher. Aucune substance interdite n'a été détectée lors d'un test que j'ai effectué le 29 janvier. C'est donc faux de penser que j'ai pu prendre volontairement des produits (...) La seule possibilité est que j'ai accidentellement et inconsciemment mis une substance interdite dans ma bouche."





Le sportif, auditionné le 12 février par le TAS, a toutefois accepté d'être "provisoirement suspendu" et il a d'ores et déjà quitté le village olympique afin d'éviter de causer "des soucis aux autres membres de l'équipe qui participent aux JO".