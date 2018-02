VIDÉO - JO d'hiver : Julia Pereira de Sousa-Mabileau sur un nuage après sa médaille d'argent

Invitée de la matinale sur LCI, Julia Pereira de Sousa est revenue sur l'après course. Un moment qu'elle a eu du mal à réaliser. "Juste après avoir décroché ma médaille, j'étais pas vraiment bien. J'étais un peu dans les nuages. Là, ça y est, la douche est prise, je suis changée, ça commence à redescendre, je commence vraiment à réaliser ce qu'il s'est passé et ouais, put***, pardon, j'ai une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, quoi", dit-elle, en rigolant. Quant au succès des snowboarders français au Jeux, elle analyse cela, tout simplement : "On est les meilleurs, on a de bons entraineurs, de bonnes stations poru s'entrainer, on est des bosseurs".