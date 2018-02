"C'est juste le rêve qui se réalise" : Anaïs Bescond en bronze sur la poursuite, la France s'adjuge sa 2e médaille

Oubliées les larmes de déception lors de ses premiers JO à Sotchi en 2014, ce sont des larmes de joie qui coulent aujourd'hui sur le visage de la Jurasienne. "Je suis vraiment contente. Ça fait un paquet de places remontées (elle était 19e à 49 secondes du podium, ndlr). J'ai réalisé une belle course et c'est vraiment important", s'est-elle réjouie au micro de LCI, après ce podium, son deuxième en individuel après l'argent du 15km aux Mondiaux 2016. "Les JO, on n'en fait pas beaucoup dans une vie. C'est sûrement mes derniers Jeux. Du coup, rentrer avec une médaille, c'est juste le rêve qui se réalise. Ça fait bateau de dire ça mais c'est juste la vie d'une athlète."





Au lendemain de la désillusion de Martin Fourcade, 8e sur le sprint messieurs, Anaïs Bescond lance donc la campagne du biathlon français à Pyeongchang avec cette première breloque en bronze. "Je suis sûr que ça va débloquer le compteur. Il y en aura plein d'autres. "