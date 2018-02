JO d'hiver de Pyeongchang : 30 ans après les "Rasta Rocketts", la Jamaïque revient avec ses "Rasta Rocouettes"

Car, pour les Jamaïcaines, participer aux Jeux, c'est avant tout une question de fierté. La fierté de porter les couleurs de leur pays natal et, par la même occasion, de clamer haut et fort leur diversité. "C'est important que des jeunes filles et des jeunes garçons voient quelqu'un qui leur ressemble, qui parle comme eux, qui a la même culture, les même cheveux crépus et un peu fous, la même coupe naturelle aussi, la même peau sombre. (...) Si on ne le voit pas, on se dit qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'y a pas accès. Et ce n'est pas normal", a expliqué Jazmine Fenlator-Victorian, lors d'une conférence de presse le 10 février dernier.





"Mes compatriotes voient que s'ils veulent aller aux JO d'hiver et par exemple faire du ski alpin, ils le peuvent", a-t-elle ajouté, très émue. "Et aujourd'hui, ils voient des Jamaïcains concourir ici."