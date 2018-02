JO d'hiver : Bruno Massot né à Caen mais en or avec l'Allemagne, comment cette médaille a échappé à la France

Il est né en France, a eu la nationalité française, mais c'est bien avec l'Allemagne qu'il a décroché l'or olympique. Bruno Massot est devenu ce jeudi 15 février champion olympique de l'épreuve en couples de patinage artistique aux Jeux de Pyeongchang. Associé à "la" Aljona Savchenko, quintuple championne du monde et quadruple championne d'Europe d'origine ukrainienne, l'enfant de Caen, naturalisé allemand, a devancé, avec un score de 235,90 points, les Chinois Wenjing Sui et Cong Han (235, 47 pts) et les Canadiens Meagan Duhamel et Eric Radford (230,15 pts). Décevant lors du programme court, avec une 4e place, le couple allemand a établi le record du monde en libre (159,1 points), doublant sur le fil les concurrents chinois et russes, qui ont tous les deux chuté.





Mais si cette breloque dorée s'ajoute aujourd'hui au bilan de l'Allemagne, la France a de quoi nourrir de gros regrets. Car, oui, la délégation française, qui n'est plus montée sur le podium de l'épreuve depuis 1932, et le couple Andrée Joly-Pierre Brunet, aurait pu compter en ses rangs le couple Savchenko-Massot.