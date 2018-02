JO d'hiver de Pyeongchang : faute de maquillage, la nouvelle reine du super-G Ester Ledecka garde son masque

Incréduble au bas de la piste quelques minutes plus tôt, lorsqu'elle a découvert qu'elle venait de réaliser le meilleur chrono, la Tchèque de 22 ans a expliqué avoir encore du mal à y croire. "Que puis-je vous dire ? Qui s'attendait à un tel résultat, très franchement ?", a-t-elle poursuivi. "Je pensais que c'était une erreur de chronométrage. Je me suis dit : 'Je vais attendre qu'ils corrigent mon temps'. Dans la foule, tout le monde criait. Je me suis demandé pourquoi. J'ai dû me pincer plusieurs fois pour réaliser que ce n'était pas un rêve", a-t-elle avoué, avec un ton rafraîchissant, devant la presse amusée.