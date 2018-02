JO d'hiver de Pyeongchang : l'argent pour Pinturault et le bronze pour Muffat-Jeandet, un combiné à l'accent tricolore

En raison du vent, qui avait contraint dimanche et lundi les organisateurs à reprogrammer la descente masculine et le slalom géant féminin, la descente du combiné a été raccourcie de 200m et d'un peu moins de 20 secondes. Pour que la course soit équitable, le slalom a été réduit de dix portes. Affuté lors de la descente matinale (10e temps à 1'04"), Pinturault a tout tenté pour contenir Hirscher sur le slalom. En vain. Crédité du 29e temps et avant-dernier qualifié de la première manche, Muffat-Jeandet a mis les bouchées double, s'emparant du meilleur chrono provisoire. Si après le passage d'Hirscher et de Pinturault, il crainte d'être éjecté du podium, "VMJ" a finalement tenu bon pour décrocher, à 28 ans, son premier podium olympique.





Les deux Français ont eu le bonheur immense de partager cette médaille. Ce que les Bleus ont fait est exceptionnel. Cela faisait plus d'un demi-siècle que la France courrait après une médaille olympique en combiné alpin. Henri Oreiller et James Couttet avaient alors pris l'or et le bronze aux Jeux de Saint-Moritz en 1948. Soixante-dix ans plus tard, Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet n'en ramènent pas une, mais deux, avec l'argent et le bronze. La malédection est brisée.