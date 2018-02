JO d'hiver de Pyeongchang : l'or de la poursuite pour Martin Fourcade, 3e médaille pour la France

Avec un 19 sur 20 au tir, le porte-drapeau tricolore a accroché sa troisième médaille d'or olympique, devançant le Suédois Samuelsson et l'Allemand Doll. Avec désormais trois titres aux JO, le biathlète égale un certain Jean-Claude Killy, athlète le plus titré de l'histoire des Jeux d'hiver, qui était jusqu'alors le seul à avoir réussi pareille performance. À la bagarre pour le podium, et donc une médaille, Simon Desthieux aurait pu accompagner son ami Martin sur la boîte s'il n'avait commis la faute de trop au dernier tir. Le licencié de Lompnes termine 7e.