JO d'hiver : Tessa Worley, Pierre Vaultier, Martin Fourcade... le programme de folie du jeudi 15 février

PLANNING - Les JO de Pyeongchang se poursuivent ce jeudi 15 février. La délégation française peut s'adjuger six nouvelles médailles. Tessa Worley en slalom géant, Adrien Théaux en descente, Pierre Vaultier en snowboard cross, le couple Vanessa James/Morgan Ciprès en patinage artistique puis Anaïs Bescond et Martin Fourcade en biathlon visent tous le plus précieux des métaux.