JO d'hiver de Pyeongchang : Alexis Pinturault, Martin Fourcade... le programme des épreuves du dimanche 18 février

Ce dimanche 18 février, six titres olympiques seront attribués aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Quatre d'entre eux, en ski freestyle, en ski de fond, en ski alpin et en biathlon, pourraient revenir à la France. Outre l'entrée en lice d'Antoine Adelisse en slopestyle (02h00), cette journée marquera le retour des médaillés tricolores Alexis Pinturault et Martin Fourcade.





Cinq jours après sa médaille d'argent sur le combiné alpin, le skieur de Courchevel avait choisi de faire l'impasse sur le super-G vendredi, programmé seulement trois jours avant le géant (02h15). Il compte déjà deux podiums à son palmarès dans son autre discipline de prédilection. Pinturault avait décroché le bronze aux JO de Sotchi, en 2014, puis le même métal un an plus tard aux Mondiaux 2015. Il pourrait accrocher un nouveau podium en Corée du Sud.