JO d'hiver de Pyeongchang : le programme des épreuves du lundi 12 février

Ce lundi 12 février, huit médailles d'or seront attribuées aux JO d'hiver de Pyeongchang. Après l'or Perrine Laffont en ski de bosses, la France peut envisager de récolter cinq breloques de plus en biathlon, en slopestyle, en ski de bosses et en ski alpin. C'est d'ailleurs dans cette discipline que la délégation française va abattre l'une de ses cartes maîtresses, avec Tessa Worley.





Blessée au genou droit, la skieuse du Grand-Bornand avait manqué les Jeux de Sotchi en 2014. Quatre ans plus tard, la championne du monde 2017 et lauréate du Globe de cristal en géant est en quête d'or en Corée du Sud. Actuellement dans une forme olympique, elle va ainsi prendre part au slalom géant (02h15), sa spécialité. Plus tôt dans la nuit, Lucile Lefevre tentera de monter sur le podium en finale (revisitée) du slopestyle féminin. À condition, bien évidemment, que la météo ne joue pas une nouvelle fois avec les nerfs des organisateurs au lendemain du report de la descente messieurs.