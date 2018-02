JO d'hiver : de Rio à Pyeongchang, l’incroyable destin de Pita Taufatofua

Pita Taufatofua s’était lancé un challenge après les JO 2016. "Après Rio, j’ai décidé de trouver le sport le plus difficile qui existe, parce que j’avais besoin d’un nouveau défi," explique-t-il sur le site officiel des JO. "Et le sport le plus difficile, c’est le ski de fond !" Alors, le natif du Pacifique s’est mué en skieur. Et il s’était donné un an pour devenir un candidat aux Jeux olympiques. "J’ai sacrifié 20 ans de ma vie à devenir un athlète olympique des Jeux d’été et un an pour ceux d’hiver", résume-t-il.





"Ce gars a l'air plus à son avantage le torse luisant d'huile de coco qu'avec des skis aux pieds", avait dit de lui Petter Northug, lors de l’épreuve de sprint des Championnats du monde de ski de fond à Lahti (Finlande). Moqueur, le champion norvégien ? Un brin réaliste alors que Taufatofua avait terminé la course 153e sur 156 participants. Mais, à sa décharge, il n’avait que quatre semaines de skis au pied avant d’arriver sur la neige finlandaise. Quasiment un an plus tard, quinze kilos en moins sur la balance, il se lance donc un dernier défi à 34 ans, histoire de montrer aux enfants sans abri dont il s’occupe que rien n’est impossible.





Pita Taufatofua n'est pas le premier athlète à tenter le doublé Jeux olympiques hiver et été. Mais seulement six d'entre eux ont réussi à ramener une médaille dans chacune des compétitions. Dernière en date, l'Américaine Lauryn Williams avait été médaillée d'argent en athlétisme sur 100m en 2004 avant de décrocher le bronze en bob à 2 en 2014. Mais peu de chance que le Tongien fasse aussi bien, même si l’expérience sera forcément incroyable, mais très probablement de courte durée, pour lui. Pita Taufatofua doit se lancer à l’assaut de l’épreuve du sprint masculin mardi 13 février pour les qualifications.