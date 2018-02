JO d'hiver 2018 : le biathlète Martin Fourcade remporte l'or en poursuite

Au lendemain de sa décevante huitième place en sprint, Martin Fourcade a remporté l'épreuve de poursuite en biathlon aux JO de Pyeongchang 2018. Avec cette nouvelle médaille d'or, le porte-drapeau de la délégation tricolore est devenu le Français le plus titré de l'histoire des Jeux d'hiver 50 ans après Jean-Claude Killy. Il a réagi à sa victoire sur notre antenne ce lundi soir.



