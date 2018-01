JO d'hiver 2018 : les deux Corée décident d'aligner une équipe féminine de hockey

La Corée du Sud et la Corée du Nord ont décidé ce mercredi 17 janvier 2018 de s'unir pour former une seule et même équipe féminine de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, qui débuteront le 9 février 2018. En outre, les deux pays ennemis se sont mis d'accord pour défiler ensemble, sous une bannière favorable à leur réunification, lors de la cérémonie d'ouverture.



