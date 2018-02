JO d’hiver 2018 : les Français Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet décrochent l’argent et le bronze en combiné alpin

La France a remporté deux nouvelles médailles olympiques ce mardi à Pyeongchang en Corée du Sud. Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet ont décroché respectivement l'argent et le bronze dans l'épreuve du combiné alpin. L'Autrichien Marcel Hirscher s'est, quant à lui, hissé à la première marche du podium, arrachant ainsi le premier titre olympique de sa carrière.



