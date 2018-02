JO d'hiver : Ledeux en slopestyle, Worley en super G... la folle journée qui attend les Français ce samedi 17 février

En patinage artistique, c'est Chafik Besseghier qui tentera (on l'espère sans trop y croire) de décrocher une médaille. En ski de fond, les Françaises tenteront de s'imposer dans le relais 4 x 5km, en short track, ce sera le 1.000m messieurs avec Thibaut Fauconnet et Sébastien Lepape, et 1.500 m dames avec Veronique Pierron et Tifany Huot-Marchand. Puis, un peu plus tard, ce sera donc au tour des biathlètes féminines de courir la Mass Start, avec Marie Dorin, Justine Braisaz, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier. Et enfin, le climax, le Super-G dames initialement programmé en début de semaine mais décalé en raison du vent , avec Tessa Worley, Tiffany Gauthier, Romane Miradoli et Jennifer Piot.