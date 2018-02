JO d'hiver de Pyeongchang : Pierre Vaultier conserve l'or en snowboard cross, le 3e titre olympique français

COCORICO - Et une médaille de plus pour la France ! Sacré à Sotchi en 2014, Pierre Vaultier a conservé l'or olympique en snowboard cross ce jeudi 15 février aux Jeux olympiques de Pyeongchang. C'est la troisième breloque en or après celles de Perrine Laffont et Martin Fourcade, la sixième pour la délégation française.