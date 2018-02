JO d'hiver de Pyeongchang : le CIO ne fera pas de fleur aux sportifs russes blanchis par le TAS

Persona non grata à Pyeongchang. La semaine passée, la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) de blanchir 15 athlètes russes cités dans les rapports McLaren ou Oswald - ayant entraîné la suspension de leur pays pour dopage institutionnalisé - avait suscité surprise et déception. On ne savait plus bien qui, chez les Russes, allait avoir le droit de concourir ou non en Corée du Sud. Le Comité international olympique (CIO) a eu le mérite d'être clair. Lundi 5 février, l'instance olympique a éteint sans ménagement les espoirs des 15 Russes disculpés par le TAS : ils ne seront pas invités aux Jeux de Pyeongchang, qui débutent ce vendredi.