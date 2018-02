JO d'hiver de Pyeongchang : "Je voulais me racheter", Nathan Chen entre dans l'histoire des Jeux avec six quadruples sauts

Nathan Chen, qui était déjà le premier patineur à avoir "rentré" quatre puis cinq quadruples sauts dans un même programme libre, a fini en effet derrière le Japonais Shoma Una, médaille d'argent, l'Espagnol Javier Fernandez, médaillé de bronze, et le Chinois Jin Boyang, 4e. C'est Yuzuru Hanyu, champion olympique à Sotchi, qui s'est imposé dans ce concours. Grâce à un libre riche de quatre quadruples sauts, le Japonais - de retour à la compétition après trois mois d'arrêt à cause d'une blessure à la cheville - est parvenu à conserver son titre olympique, une première en patinage artistique depuis l'Américain Dick Button en 1948 et 1952.